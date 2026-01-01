Към момента общо 46 са транспортираните пациенти след тежките катастрофи на автомагистрала „Тракия“, каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова пред журналисти в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в Сливен. Две тежки верижни катастрофи станаха по-рано днес при гъста мъгла на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“, близо до Ямбол. Над 10 души са загинали, има и пострадали.

До този момент имаме информация за 10 загинали при катастрофата и за един починал в лечебно заведение, каза още тя. По думите ѝ обаче обстановката е динамична. Във ВМА Сливен са настанени девет пациенти, седем са настанени в две болници в Бургас, а 12 пациенти – в болница в Ямбол. Министърът изрази съболезнования към близките на загиналите и отбеляза, че инцидентът е много тежък.

Организацията на екипите на спешната медицинска помощ, Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната беше блестяща. Премиерът е осигурил и въздушен транспорт не само със самолети „Спартан“, но и с правителствения самолет. Имаме готовност тежко пострадали от летището в Бургас да бъдат транспортирани до болници в София. Медицинските екипи следва да преценят дали има необходимост от това, каза още Катя Ивкова.

По думите ѝ болници в София са мобилизирани при нужда да помагат. Болници в Пловдив, Хасково и Стара Загора също имат възможност да приемат пациенти, стига да има необходимост. Имаме готовност да спасим колкото се може повече животи, заяви здравният министър.

Осемнайсет пациенти пристигнаха при нас директно от мястото на катастрофата, а впоследствие от Ямбол пристигнаха още двама, каза д-р Васислав Петров, изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ – Сливен. В момента са приети 13 души, двама са освободени, а останалите се обработват, добави той.

В момента в реанимация има четирима души, още толкова са в "Неврохирургия", трима са в отделението по ортопедия, двама са Отделението по лицево-челюстна хирургия. На останалите пациента все още се правят изследвания, за да преценим къде да бъдат приети. Помолихме граждани от Сливен да се включат за акция за кръводаряване, защото повечето от пристигащите пациенти се нуждаят. Надявам се да гражданите да откликнат, добави той.

Сутринта, в ранните часове, когато е настъпила катастрофата, при опит за първична мисия, хеликоптер от Сливен е излетял, но подари лошите метеорологични условия не е успял да кацне. Заради това е изпратен спешен наземен транспорт и пациентите са транспортирани с него, каза Ивкова.