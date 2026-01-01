Фискалният съвет да одобрява пролетната и есенната макроикономическа прогноза на министъра на финансите в срок до пет работни дни от предоставянето ѝ, тъй като Регламент (ЕС) № 473/2013 изисква макроикономическите прогнози, на които се основават националното многогодишно фискално планиране и проектите на бюджетни планове, да бъдат изготвяни или одобрявани от независима фискална институция, гласува парламентът с приети на първо четене промени в Закона за Фискален съвет и автоматични корективни механизми, внесени от Министерския съвет.

Текстовете бяха одобрени с гласовете на „Прогресивна България" - 113. „Против" гласуваха 39 народни представители от „Демократична България", „Продължаваме промяната" ,„Възраждане" и един от ГЕРБ-СДС. Въздържаха се 23-ма депутати от ГЕРБ-СДС и ДПС.

Фискалният съвет вижда рискове за изпълнението на бюджета през 2027 г.

Разширяват се аналитичните функции на Съвета, като се предвижда той да наблюдава и анализира спазването на числовите фискални правила и периодично да изготвя последваща безпристрастна и цялостна оценка на макроикономическите и бюджетните прогнози на министъра на финансите. Поне веднъж в рамките на своя мандат, той ще оценява последователността, съгласуваността и ефективността на бюджетната рамка.

В съответствие с реформираните европейски правила се предвижда Фискалният съвет да дава становища относно макроикономическите допускания, залегнали в основата на плана за нетните разходи, съдържащ се в националния средносрочен фискално-структурен план, и да предоставя оценка на съответствието на отчетените бюджетни резултати с този план. За изпълнението на тези функции ще се приема методология, която осигурява обективност, последователност и съответствие с добрите европейски и международни практики. Оценките и становищата му нямат задължителен характер, но когато Министерският съвет и съответните министри не ги приемат, следва да се мотивират писмено и да публикуват мотивите си в срок до два месеца, е записано в законопроекта.

Нови правила за бюджетното планиране: Депутатите одобриха промени в Закона за публичните финанси

Мартин Димитров от ДБ коментира, че с този законопроект и вчерашния за публичните финанси се отменят националните корективни механизми за дефицит, защото имало европейски такива.

Премахвате спирачките, корективните механизми, и засилвате камиона към катастрофа, предупреди той управляващите. Целта, по думите му, трябва да бъде балансиран бюджет. Според вчерашния доклад на Фискалния съвет правителството на „Прогресивна България" не изпълнява процедурата по свръхдефицит т.е. ускорявате нарастването му, не изпълнявате условията за 2026 и и 2027 , посочи депутатът. Махате спирачките - казвате няма нужда от локални спирачки, защото има международни, коментира Димитров. Между двете четения ДБ ще предложи нови национални корективни правила за ограничаване на бюджетния дефицит.