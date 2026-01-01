Фискалният съвет препоръчва бюджетът за 2027 г. да бъде допълнен с трайни разходни мерки на стойност около 1% от БВП, или приблизително 1,4 млрд. евро. Според оценката му заложената бюджетна рамка не гарантира с достатъчна вероятност спазването на корективния път, определен от Съвета на ЕС.

В становището си по проекта на държавен бюджет и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за 2027–2029 г. Фискалният съвет посочва, че планираната консолидация разчита на еднократен данък, края на Плана за възстановяване и устойчивост, гъвкавостта за разходите за отбрана и тавани на разходите, зад които не стоят конкретни мерки.

Според съвета прекомерният дефицит ще бъде коригиран в последната възможна година – 2028 г. – с минимален буфер срещу очакваното циклично забавяне. Прогнозираният дефицит на сектор „Държавно управление“ е 5,1% от БВП през 2026 г., 4,3% през 2027 г., 3,5% през 2028 г. и 2,8% през 2029 г.

Риск от неизпълнение на фискалните правила

Фискалният съвет отчита, че таванът за растежа на нетните разходи няма да бъде спазен през 2026 и 2027 г. За 2026 г. ръстът е оценен на 9,6% според Министерството на финансите и 7% според Фискалния съвет при допустими 4,2%.

За 2027 г. оценката на съвета е за ръст от 4,4% при таван от 3,4%, докато Министерството на финансите прогнозира 0,7%. Разликата се дължи основно на еднократния данък върху свръхпечалбата, който Фискалният съвет третира като временна мярка.

Съветът посочва още, че ако този данък бъде изключен от сметките, подобрението на структурния баланс през 2027 г. ще бъде около 0,3 процентни пункта – под минималното изискване от 0,5 пункта при процедура за прекомерен дефицит.

Приходите и разходите крият рискове

Според Фискалния съвет приходните мерки са надценени. Министерството на финансите ги оценява на 1,93 млрд. евро, докато оценката на съвета е за около 1,3 млрд. евро. Еднократният данък върху свръхпечалбата формира 800 млн. евро от прогнозата на министерството, но симулацията на Фискалния съвет показва приходи от около 211 млн. евро.

Съветът предупреждава и за надценени приходи от осигуровки и електронно фактуриране през 2028–2029 г. – с общо 0,6–1 млрд. евро годишно.

Предвиденият спад на разходите по консолидираната фискална програма от 43,5% на 39,6% от БВП през 2027 г. не представлява реална консолидация, според анализа. Той се дължи основно на края на Плана за възстановяване и устойчивост и на растежа на номиналния БВП. Националните разходи всъщност нарастват с 5,5%, или 2,7 млрд. евро.

Фискалният съвет отбелязва, че около 1 млрд. евро по-ниски разходи спрямо сценария без промяна в политиките не са подкрепени с конкретни мерки.

Какво препоръчва Фискалният съвет

Сред основните препоръки са въвеждане още през 2027 г. на трайни разходни мерки за около 1,4 млрд. евро, като поне две трети от корекцията да бъдат постигнати чрез намаляване на разходите. Посочените възможности включват оптимизиране на числеността на персонала, разходите за издръжка, субсидиите за държавни предприятия и по-добро насочване на социалните плащания.

Съветът предлага също да се осигури буфер от поне 0,5% от БВП под тавана на нетните разходи за всяка година, да се преразгледа еднократният данък и да се въведат конкретни мерки зад разходните тавани за 2028 и 2029 г.

Препоръчва се и по-голяма прозрачност при представянето на бюджетните разчети, включително на нетните разходи и контролната сметка.