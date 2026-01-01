Две последователни спешни мисии за транспортиране на деца по въздуха са осъществени днес, съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха (ЦСМПВ). И двете деца са транспортирани до Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Свети Георги“ - Пловдив, за продължаване на лечението и оказване на необходимата специализирана медицинска помощ.

Първата мисия е осъществена от дежурните екипи на оперативната база в София за 12-годишно дете, пострадало при битов инцидент. След постъпването му в болница „Д-р Асен Велев“ - Разлог е подаден сигнал за нуждата от транспортирането му.

Втората мисия е осъществена от дежурните екипи на оперативната база в Сливен за дете на една година и пет месеца, също пострадало при битов инцидент. След оказване на първоначална медицинска помощ и стабилизиране на състоянието му в Многопрофилната болница за активно лечение „Иван Селимински“ - Сливен, е организиран спешен въздушен медицински транспорт.

БТА припомня, че от създаването през юни 2024 г. на системата за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха - HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) до 30 септември са извършени 370 мисии. От всички мисии 285 са вторични от типа hospital to hospital, а 85 са първични - от мястото на инцидента до лечебно заведение с необходимото ниво на компетентност.