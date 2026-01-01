Воините на Канарите и Ураганите - Иван и Марио, размениха местата си в двете племена след края на тежка и оспорвана битка за неприкосновеност между двата отбора. Съревнованието бе спечелено от Сините, което им осигури перфектна седмица и право на участие в утрешния полуфинал в отборната надпревара LactoFlor - Битка на звездите.

Вечерта започна с първия в историята племенен съвет без водещ. След незадоволителното представяне на Арената вчера, днес Зелените да проведат номинациите сами. Опитът на племето да изпрати на елиминации капитана Йоанна беше осуетен след новината за тайния ѝ амулет, даващ ѝ право на седмичен имунитет. Така гласовете на мнозинството в отбора бяха насочени към бизнесмена Красимир.

Последвалото съревнование за спасение започна с неприятна изненада за обитателите на Изолатора. Те изгубиха правото да използват името на Канарите, докато не победят своите съперници в битка. Последвалите сблъсъци на бойното поле изпитаха силата и издръжливостта на участниците.

За Зелените впечатляващо се представи строителят Иван, но това не се оказа достатъчно за крайния успех. Въпреки загубата, добрата игра на Иван накара водещите Ивет Лалова-Колио и Павел Николов да направят рокада и да го изпратят в редиците на Ураганите. Той получи и правото да изпрати един от мъжете в племето на свое място в Изолатора, което доведе до присъединяването на Марио към Зелените.

Утре от 20:00 ч. по NOVA Дивият север ще бъде домакин на още един напрегнат племенен съвет и нова зрелищна елиминационна битка, след която един воин ще напусне Войната на племената завинаги.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.