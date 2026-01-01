Административният съд във Варна отхвърли предявения от „Форест клуб Варна“ ООД иск срещу принудителното прекъсване на електрозахранването и водоподаването на пет къщи в местността "Баба Алино", съобщиха от съда.

Токът и водата бяха спрени на основание заповед на Община Варна. Съдът приема предявения иск за допустим, но неоснователен.

Община Варна е издала 28 констативни акта за строителството в „Баба Алино“, всички са обжалвани в съда

Позицията на дружеството е, че къщите са били напълно завършени преди издаването на общинската заповед, поради което прекъсването на комуналните услуги е незаконосъобразно.

Съдът не приема този аргумент, като посочва, че разпореждането не е било обжалвано и е влязло в сила.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок.