Община Варна забрани достъпа до пет незаконни строежа в местността Баба Алино, съобщиха от администрацията. Нейни служители са запечатали сградите на основание заповед на кмета Благомир Коцев от 1 септември 2025 г.

При извършените неколкократни проверки от служители на администрацията и на Общинска полиция е констатирано, че в сградите, достъпът до които вече е забранен, не живеят хора. От кметството уточняват, че ще се извършват периодични проверки, за да не се нарушава наложената забрана.

Преди запечатването на постройките, бяха спрени токът и водата в тях.