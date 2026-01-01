Теодора Георгиева ще търси от Върховния административен съд отмяна на решението, с което не беше върната на съдийската си длъжност. Бившият български европейски прокурор оспорва отказа на Висшия съдебен съвет да я възстанови като съдия в Административен съд - София-град, съобщава NOVA по информация на свои източници.

В жалбата си Георгиева поддържа тезата, че решението на кадровия орган е незаконосъобразно. Според нея в конкретната процедура ВСС няма право на преценка дали да я върне на предишната ѝ длъжност, а действа при т.нар. обвързана компетентност и следва да извърши възстановяването. Ако има съмнения, свързани с професионалните или нравствените ѝ качества, те трябва да бъдат разглеждани в отделна процедура, посочва тя.

„Порицание“ за европрокурор Теодора Георгиева, призната за виновна в три нарушения

До съдебния спор се стига, след като на 18 август Съдийската колегия на ВСС не се произнесе окончателно по искането на Георгиева да се върне в Административен съд – София-град. Вместо това кадровиците решиха първо да получат от Европейската прокуратура материалите по дисциплинарното производство срещу нея. Целта е въз основа на тях да бъде направена преценка за етичните и нравствените ѝ качества.

От европейски прокурор до дисциплинарно производство

Теодора Георгиева беше първият български представител в Европейската прокуратура. Тя встъпи в длъжност през юли 2020 г., а шестгодишният ѝ мандат приключи на 28 юли 2026 г.

Последните месеци от него преминаха на фона на дисциплинарна процедура. На 25 февруари Колегията на Европейската прокуратура обяви, че е установила три дисциплинарни нарушения от страна на Георгиева. Първоначално решението за конкретната санкция беше отложено, докато бъдат потърсени становища от Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия за евентуално сезиране на Съда на ЕС с искане тя да бъде освободена от поста.

Европрокурор Теодора Георгиева: Нямам конкретно обвинение, а само бланкетна форма за нарушение

До такъв развой не се стигна. На 15 юли, по-малко от две седмици преди края на мандата ѝ, Колегията на Европейската прокуратура приключи дисциплинарната процедура с наказание „порицание“. От институцията обясниха, че при определянето на санкцията е отчетен и фактът, че мандатът на Георгиева изтича на 28 юли. Европейската прокуратура посочи, че тя е призната за виновна за сериозно нарушение, свързано с текущи разследвания.

Записът от „Осемте джуджета“ и сигналът за натиск

Името на Георгиева попадна в центъра на публичен скандал и след разпространяването на видеозапис, за който се твърди, че показва нейна среща през 2020 г. с Петьо Петров, известен като Петьо Еврото, в ресторант „Осемте джуджета“. През март 2025 г. българската прокуратура се самосезира заради появилите се в интернет кадри.

Образуваха дисциплинарно производство срещу българския европрокурор Теодора Георгиева

Самата Георгиева впоследствие изложи различна версия за обстоятелствата около срещата. В сигнал до Министерството на правосъдието от март тази година тя заяви, че е била заведена в ресторанта и представена на Петров от високопоставен български прокурор. По нейни твърдения разпространените записи са били съкратени и извадени от контекста, като друг високопоставен магистрат, присъствал на срещата, е останал извън кадрите и общественото внимание.

В същия сигнал Георгиева съобщи за натиск и заплахи, които свързва с работата си като европейски прокурор. Тя твърди, че действията срещу нея са били свързани и с разследването на Европейската прокуратура за разширяването на газохранилището в Чирен. В документа се съдържаха и твърдения за заплахи срещу нея, включително на територията на друга държава от Европейския съюз.

Казусът се заплита: ВСС ще се произнесе за Теодора Георгиева след данни от Европрокуратурата

След получаването на сигнала Министерството на правосъдието предприе действия по няколко направления. Информацията беше изпратена до МВР с искане да бъдат проверени твърденията за заплахи и да бъде осигурена необходимата защита. Сигналът беше насочен и към органа по специалния механизъм за разследване на главния прокурор и неговите заместници, а властите в държавата от ЕС, на чиято територия според Георгиева е била заплашвана, също бяха сезирани. Министерството поиска и контакти с ръководството на Европейската прокуратура и с европейския комисар по правосъдие.

След приключването на мандата ѝ в Люксембург тя поиска да се върне в българската съдебна система. Именно въпросът дали ВСС може да обвърже възстановяването ѝ като съдия с дисциплинарната процедура в Европейската прокуратура сега се пренася пред Върховния административен съд.