Президентът на Сърбия Александър Вучич ще подаде оставка на 25 или 26 септември, след като се завърне от Ню Йорк, съобщи самият той. След това той ще се включи в предизборната кампания като обикновен гражданин.

„Веднага след завръщането ми от Ню Йорк. Това е 25 или 26 септември.Тогава ще подам оставка и ще се включа в кампанията като гражданин“, каза Вучич, цитиран от сръбския сайт Pink.rs.

Оставката ще проправи пътя на Вучич към премиерския пост. Управляващата Сръбска прогресивна партия вече го номинира за кандидат за министър-председател на предстоящите парламентарни избори.

В сряда Вучич разпусна парламента и насрочи предсрочните избори за 25 октомври – повече от година преди редовния им срок. Той заяви, че вотът е необходим заради продължаващото политическо напрежение и дълбокото разделение в сръбското общество.

Вучич е премиер на Сърбия между 2014 и 2017 г., а от 2017 г. заема президентския пост. . Като държавен глава той няма право на трети президентски мандат, което отваря възможност да се върне на премиерския пост, ако управляващата партия спечели изборите.

Предсрочният вот се провежда на фона на близо две години на масови антиправителствени протести, започнали след срутването на козирка на железопътна гара в Нови Сад през ноември 2024 г., при което загинаха 16 души. Протестиращите обвиняват властите в корупция и лошо управление, обвинения, които Вучич и неговите съюзници отхвърлят.