Сръбският президент Александър Вучич съобщи в интервю за сръбската обществена телевизия РТС, че планира да подаде оставка. „Планирам да подам оставка, ще ви съобщя кога, но това не е изненада за когото и да било“, каза Вучич и допълни, че обмисля кой да бъде кандидатът за президент на партията му - Сръбската прогресивна партия (СПП). По думите му кандидатът на СПП със сигурност ще бъде победител.

Той посочи още, че планира насрочване на парламентарни избори до няколко месеца. „Изборите ще бъдат след три-четири месеца. Няма да бъдат през юли или август, а дали тогава ще бъдат насрочени - това е друг въпрос“, коментира Вучич.

Той обяви митинг на партията на 27 юни, на който ще бъдат представени планът, програмата и името на листата, с която СПП ще излезе на парламентарните избори.

Сръбският президент коментира и масовите протести на студенти и подкрепящи ги организации и граждани в страната, като ги определи като „нарушаване на конституционния ред“.

„Имам огромно разбиране за днешните деца, аз обвинявам нашите политически противници, които искаха да се възползват от тези деца, а те се подведоха“, каза Вучич.

В края на 2024 година възникна масово студентско движение след трагичния инцидент в северния сръбски град Нови Сад, където на 1 ноември същата година се срути козирката на наскоро ремонтираната жп гара и 16 души загинаха, а един бе тежко ранен. Студентите оглавиха масови протести в цялата страна и обвиняват за трагедията управляващите и президента Александър Вучич.