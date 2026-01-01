Сръбският президент Александър Вучич заяви, че досега са раздадени 6645 преференциални заеми на млади хора за закупуване на жилище и предложи на правителството държавата да отпусне още 300 милиона евро за гаранционната схема тази година, стана ясно от профила на Вучич в Инстаграм.

„Скъпи граждани, с гордост и искрено удоволствие обявявам, че току-що раздадохме 6645 кредита за млади хора за закупуване на апартаменти. И когато започнахме с тази идея, хората, особено младите хора, в началото им се стори като нещо невероятно, като нещо, което е трудно постижимо, като нещо, което държавата не може да изпълни. Ето сега, ние похарчихме всички пари за гаранционните схеми, които като държава гарантирахме и осигурихме“, каза Вучич във видео публикация в Инстаграм.

Вучич подчерта, че предложението му към правителството е сумата за тази година да се увеличи с още 300 милиона евро.

„И моето предложение към правителството на Сърбия, моето предложение към хората, които вземат решението, и вярвам, че ще го приемат, е да се увеличи сумата за тази година с още 300 милиона евро, за да можем да приемем още хиляди млади хора, които решават ключовите си житейски въпроси по този начин“, каза Вучич.

Условия за кандидатстване за такива кредити включват младите хора да са на възраст от 20 до 35 години, като кредитите ще могат да получават дори безработни младежи.

Инициативата цели да улесни закупуването на първо жилище при 1 процент самоучастие и да насърчи младите хора да останат в Сърбия.

Вучич предложи преференциалното кредитиране за млади хора в края на декември 2024 г, а през март 2025 г. сръбският парламент гласува закон, който позволява държавното субсидиране на тези кредити.

Предложението му бе представено в момент, когато в Сърбия избухна вълна от социално недоволство, оглавено от студенти, след трагедията в северния сръбски град Нови Сад, където на 1 ноември 2024 г. падна козирката на наскоро ремонтираната жп гара и 16 души загинаха, а един човек бе тежко ранен, припомнят сръбските медии.