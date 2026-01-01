Продължителността на майчинството е сред най-важните социални политики, които показват отношението на една държава към семейството, раждаемостта и ранното детско развитие. Докато в някои страни родителите могат да останат вкъщи две години след раждането на дете, в други майките нямат гарантирано платено майчинство и са принудени бързо да се върнат на работа.

Според международни анализи и данни за родителските политики по света разликите между отделните държави са огромни. Някои европейски страни са изградили едни от най-щедрите системи за подкрепа на семействата, докато други продължават да изостават значително.

Топ 5 държави с най-дълго майчинство

1. Естония – около 86 седмици

Естония е сред световните лидери по продължителност на родителския отпуск. Семействата могат да разчитат на приблизително 86 седмици платен отпуск, включващ майчинство и последващ родителски отпуск. Страната от години е сочена като пример за успешна семейна политика и баланс между работа и личен живот.

2. Румъния – до 104 седмици

Румъния предлага една от най-дългите възможности за отпуск след раждане в света – до две години при определени условия. Именно затова страната често оглавява международни класации за продължителност на майчинството.

3. Южна Корея – около 91 седмици

През последните години Южна Корея значително разшири политиките си в подкрепа на родителите заради демографската криза и рекордно ниската раждаемост. В страната отпускът може да достигне близо 91 седмици.

4. България – 410 дни платено майчинство

България традиционно е сред държавите с най-дълго майчинство в света. Майките имат право на 410 дни отпуск поради бременност и раждане, като обезщетението е в размер на около 90% от дохода. След това съществува и възможност за отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2 години.

5. Швеция – 480 дни родителски отпуск

Швеция разполага с една от най-гъвкавите системи в света. Родителите могат да разпределят общо 480 дни платен отпуск помежду си, което насърчава активното участие и на бащите в отглеждането на децата.

Топ 5 държави с най-кратко или липсващо майчинство

1. Съединените американски щати

САЩ остават единствената голяма развита икономика без национално гарантирано платено майчинство. Федералният закон позволява до 12 седмици неплатен отпуск за част от работещите родители, но не осигурява задължително финансово обезщетение.

2. Папуа Нова Гвинея

Страната няма законово гарантирано платено майчинство на национално ниво, а условията зависят основно от работодателите.

3. Тонга

В Тонга липсва система за гарантирано платено майчинство, а в много случаи отпускът е минимален или неплатен.

4. Федерални щати Микронезия

Микронезия е сред малкото държави в света без ясно регламентирана национална политика за платено майчинство.

5. Маршалови острови

И тук липсва законово гарантирано платено майчинство, което поставя страната сред държавите с най-слаба защита за младите родители.

Огромната разлика между държавите

Сравнението показва колко различно светът гледа на родителството. Докато в страни като България, Естония, Швеция и Румъния родителите могат да прекарват повече от година с детето си при финансова подкрепа от държавата, в други части на света майките често трябва да се върнат на работа почти веднага след раждането.

Експерти посочват, че по-дългото майчинство е свързано с по-добро здраве за майката и детето, по-ниски нива на следродилна депресия и по-силна емоционална връзка между родителите и новороденото. Именно затова темата продължава да бъде сред най-обсъжданите социални политики в световен мащаб.