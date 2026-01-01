Служители на Главна дирекция „Национална полиция“ задържаха двама мъже на 27 и 29 години, заподозрени в участие в престъпна схема за кредитни измами, известна като „кредитен удар“.

Арестите са извършени непосредствено след предаването на 49 000 евро, придобити чрез измама спрямо 48-годишен мъж от врачанското село Галиче. Единият от заподозрените е задържан на паркинг в близост до метростанция „Надежда“, а другият – на бул. „Ломско шосе“ в София.

В хода на операцията полицаите установили пострадалия в банков офис в столичния квартал „Надежда“, докато попълвал документи за теглене на втори кредит на стойност 40 000 евро.

По данни на разследването извършителите се представяли за хора с влияние в банковия сектор и убеждавали лица с лоша кредитна история да намерят свои близки или роднини с добро кредитно досие, които да изтеглят потребителски кредити от различни финансови институции.

След усвояването на заемите парите били предавани на участници в схемата под претекст, че ще бъдат осчетоводени и прехвърлени по новооткрити сметки. Вместо това средствата били присвоявани, а задълженията оставали за сметка на кредитополучателите.

По случая се води разследване, а работата на служителите на сектор „Измами“ при ГДНП продължава.