Дванадесет души загинаха, а други осем бяха ранени при пожар в нелегален дом за възрастни хора в западната част на Шри Ланка, съобщи полицията, цитирана от Асошиейтед прес.

Пожарът се е разразил снощи в дома в град Ангуруватота.

Общо 55 души са били спасени, съобщи говорителят на полицията Фредрик Вотлер, който уточни, че в дома са били настанени и хора с психически заболявания.

Директорът на дома бе арестуван по подозрение за предизвикване на смърт по непредпазливост, а по случая бе започнато разследване.

Чатура Михудум, директорът на Националния секретариат по въпросите за грижата за възрастни хора посочи, че заведението не е било официално регистрирано като дом за възрастни хора и е получавало предупреждения да спазва действащите законови разпоредби и правила.

Михудум допълни, че на мястото са били настанени твърде много хора. Легловата база е била предвидена само за 15 души, но вместо това в дома са живеели 71 възрастни.