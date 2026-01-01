Акция на полицията в Монтанско
Акция на полицията в Монтанско / ОД на МВР-Монтана
При осъществения контрол са установени общо 66 нарушения

Установиха множество нарушения на шофьори в Монтанско, съобщиха от полицията.

Акция на полицията в Монтанско
ОД на МВР-Монтана

Специализирана операция беше проведена на 17 и 18 юли.

Акция на полицията в Монтанско
ОД на МВР-Монтана

Проверени са 149 моторни превозни средства, от които 53 товарни автомобила.

Акция на полицията в Монтанско
ОД на МВР-Монтана

По метода на линейния контрол са извършени проверки на 81 моторни превозни средства. Проверени са и 147 души.

Акция на полицията в Монтанско
ОД на МВР-Монтана

Акция на полицията в Монтанско
ОД на МВР-Монтана

При осъществения контрол са установени общо 66 нарушения. Сред тях са неизползване на обезопасителен колан или защитна каска, неизползване на детска обезопасителна система, случаи, при които регистрационните табели не са поставени на определените от производителя места, управление на моторно превозно средство от неправоспособни водачи, както и технически неизправни превозни средства.

Акция на полицията в Монтанско
ОД на МВР-Монтана

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