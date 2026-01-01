Установиха множество нарушения на шофьори в Монтанско, съобщиха от полицията.

ОД на МВР-Монтана

Специализирана операция беше проведена на 17 и 18 юли.

ОД на МВР-Монтана

Проверени са 149 моторни превозни средства, от които 53 товарни автомобила.

ОД на МВР-Монтана

По метода на линейния контрол са извършени проверки на 81 моторни превозни средства. Проверени са и 147 души.

ОД на МВР-Монтана

ОД на МВР-Монтана

При осъществения контрол са установени общо 66 нарушения. Сред тях са неизползване на обезопасителен колан или защитна каска, неизползване на детска обезопасителна система, случаи, при които регистрационните табели не са поставени на определените от производителя места, управление на моторно превозно средство от неправоспособни водачи, както и технически неизправни превозни средства.