Проведе се спецакция на полицията в Сливенско през почивните дни, съобщиха от ОД на МВР.

Установени неправоспособни водачи, други употребили алкохол и спрени от движение автомобили.

Завишен контрол на движението по автомагистрала „Тракия” в Сливенско

От петък до неделя екипи на сектор „Пътна полиция“ и Районните управления към областната дирекция на МВР в Сливен са осъществили засилен контрол над водачите на моторни превозни средства на автомагистрала „Тракия“, главните и второстепенни пътища в областта, като и общинските пътища и малките населени места.

ОД на МВР-Сливен

Констатирани са 471 нарушения, за които са съставени 27 акта и 444 фиша. Установени са двама водачи да управляват след употреба на алкохол с показатели над 1,2 промила. Установени са шестима неправоспособни водачи.

По отношение на техническата изправност от движение са спрени четири автомобила за опасна и значителна неизправност. Съставени са 43 фиша за незначителни неизправности.

ОД на МВР-Сливен

Четири автомобила са били без регистрация. Установени са три случая на неправилно изпреварване, един без система за обезопасяване на дете и три за ползване на мобилно устройство без система „свободни ръце“.

Операциите и контролът по пътна безопасност на територията на ОД на МВР продължават.

18-годишен шофьор от Сливен остана без книжка, не познавал Закона за движение по пътищата

Униформени са задържали извършител, причинил телесна повреда. Полицейският екип започва работа по случая на 19 юли, след получен сигнал за пострадал мъж с нараняване в областта на лицето.

След проведените издирвателни действия е задържан 31-годишен мъж от Сливен. На 18 юли полицейски екип от Районно управление-Нова Загора се е отзовал на сигнал за домашно насилие. Задържан е мъж на 53 години, който е упражнил насилие спрямо баща си..