Полицаи от Сливен отнеха шофьорската книжка на 18-годишен водач на лек автомобил за непознаване на Закона за движение по пътищата и правилата за движение.

Проверката е извършена на 13 юли. Младият шофьор е бил забелязан от полицейски екип на участък „Петолъчка“ към РУ – Сливен, който е осъществявал линеен контрол по пътя от село Тополчане към град Сливен. По данни на полицията водачът се е движил със скорост над разрешената и е демонстрирал видимо агресивно поведение на пътя. Той е спрян в района на разклона за квартал ДЗС.

Установено е, че водачът е на 18 години, от село Тополчане, и е придобил правоспособност преди един месец. По време на проверката, след въпрос каква е максимално разрешената скорост за движение извън населено място, той е отговорил 120 км/ч.

Полицейските служители са констатирали и изменения по автомобила, които не съответстват на конструкцията, зaложена от производителя.

Шофьорската книжка на водача е отнета до успешно полагане на проверовъчен изпит. Автомобилът е спрян от движение до отстраняване на нерегламентираните промени. На водача е съставен акт за установените административни нарушения.