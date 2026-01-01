Общо 26 ректори на висши училища в България подкрепиха декларация, с която заявяват волята си за възстановяване на единството, доверието и пълноценното представителство на университетите пред държавните институции. В документа те подчертават, че Съветът на ректорите трябва да функционира в съответствие с чл. 23 от Закона за висшето образование и да бъде орган, който изразява общите интереси на висшите училища.

Според подписалите декларацията легитимността на Съвета произтича от възможността всички акредитирани висши училища да участват чрез своите ректори при равни условия и да допринасят за формирането на общи позиции по въпросите на висшето образование и науката.

Ректорите заявяват още, че Съветът на ректорите следва да бъде самостоятелен колективен представителен орган, който взаимодейства с държавните институции, без да бъде административно, помощно или консултативно звено към която и да е от тях. Според тях неговото предназначение е да представлява висшите училища, като същевременно съхранява институционалната независимост и академичната автономия на всяко висше учебно заведение.

В декларацията се посочва още, че участието в общото представителство по чл. 23 от Закона за висшето образование не трябва да бъде поставяно в зависимост от доброволно членство в юридическо лице с нестопанска цел, от плащането на членски внос или от решения на органите на подобно сдружение. Според авторите на документа всяко висше училище трябва да има равнопоставена възможност да участва във формирането и защитата на общите интереси на академичната общност.

В същото време ректорите изрично заявяват, че зачитат правосубектността, историята, имуществото и законните права на съществуващото сдружение, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Според тях разграничаването между него и Съвета на ректорите по Закона за висшето образование трябва да стане добросъвестно, правно прецизно и чрез диалог, без необосновани претенции за правоприемство и без задълбочаване на разделението между висшите училища.

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Сред принципите, които според подписалите трябва да определят бъдещата работа на Съвета на ректорите, са равнопоставеността на висшите училища, академичната автономия, институционалната независимост, колективното формиране на общите позиции, прозрачността и отчетността. Според тях единството не означава заличаване на различията, а способност те да бъдат обсъждани и превръщани в общи решения. В заключение те заявяват, че подробната правна, организационна и процедурна уредба на Съвета следва да бъде разработена отделно, с широко участие на висшите училища и след професионално обсъждане.

Как се стигна до декларацията

Декларацията идва след седмици на напрежение в Съвета на ректорите.

На 11 юни, по време на Общото събрание на организацията, представители на 15 университета напуснаха заседанието в знак на протест. Според тях в предварително обявения дневен ред не е била включена поисканата от тях самостоятелна точка за дебат по създалото се напрежение в академичната общност и по възникналия репутационен проблем, свързан с публикации и злепоставяне на ректори и представляваните от тях висши училища.

В своя позиция те поставиха и въпроса за несъответствието между сдружението „Съвет на ректорите на висшите училища в Република България“, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, и разпоредбите на чл. 23 от Закона за висшето образование. Според тях законът предвижда Съветът на ректорите да има съвещателни функции пред държавните органи и да се представлява от избран председател, докато действащото сдружение разполага със собствен устав, управителен съвет, членски внос и имущество.

В отговор Управителният съвет на Съвета на ректорите отхвърли тези твърдения. От организацията заявиха, че в 33-годишната ѝ история никога не е било поставяно под съмнение нито общественото ѝ значение, нито юридическият ѝ статут. Според ръководството тезата, че съществуват две различни организации с наименованието „Съвет на ректорите“, е юридически необоснована, исторически неточна и обществено нелегитимна, като подчертаха, че сдружението има приемственост от 1993 г. досега.

В деня на заседанието председателят на Съвета на ректорите проф. Миглена Темелкова заяви, че основните обсъждани теми са били финансирането на университетите и проблемите със студентските стипендии. По думите ѝ е взето решение да бъде създадена работна група, която да подготви обща позиция на висшите училища по тези въпроси, след което тя да бъде представена пред Министерството на образованието и науката, парламентарната Комисия по образование и науката и политическите сили.