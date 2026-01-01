Районният съд в Кюстендил остави без уважение поредното искане за промяна на мярката за неотклонение на обвиняем като помагач при грабеж на 24 452 евро от възрастна двойка в града. Така П. Г. остава с мярка „задържане под стража“.

Защитата настоя пред съда, че няма реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление, и поиска по-лека мярка. Магистратите обаче прецениха, че от последното произнасяне досега не са настъпили нови обстоятелства, които да налагат промяна на наложената мярка.

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В мотивите си съдът посочва, че събраните по делото доказателства продължават да подкрепят обоснованото предположение за съпричастността на обвиняемия към престъплението. Според магистратите няма нови данни, които да разколебават обвинителната теза.

Съдът приема също, че съществува реална опасност П. Г. да се укрие, като се позовава на действията му след установяването му от полицейските служители и направения от него неуспешен опит да избегне задържането.

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Магистратите отбелязват, че единственото ново обстоятелство е изминалият период от малко над шест месеца от вземането на мярката до настоящото искане. Посочено е и че от последното разглеждане на мярката досега не са извършвани действия по разследването, но това само по себе си не е достатъчно основание за промяна на мярката.

Според съда обвинението е за тежко престъпление по смисъла на Наказателния кодекс, с висока обществена опасност и причинени значителни имуществени вреди на пострадалите.

Определението на Районния съд подлежи на обжалване пред Окръжния съд в Кюстендил.