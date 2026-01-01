Съдът разгледа искането на Районна прокуратура – Кюстендил за вземане на мярка за неотклонение спрямо обвиняемия П.Г. по досъдебно производство за грабеж – престъпление от Наказателния кодекс.

Установено е, че на 14 януари 2026 г. в Кюстендил 46-годишният П.Г. е участвал в грабеж, извършен спрямо Е.Н. От пострадалата жена е била отнета чанта с парична сума в размер на 24 542 евро, както и портмоне с 30 лева.

Обвиняемият е действал в съучастие като помагач в извършването на престъпното деяние, като е осъществил наблюдение и проследяване на пострадалата от банков клон през централната градска част до района на Драматичния театър, с което е улеснил извършителя на грабежа.

Съдът прие доводите на държавното обвинение за наличие на обосновано предположение за виновността на обвиняемия, както и за наличие на реална опасност същият да се укрие или да извърши престъпление. С определение на съда спрямо П.Г. е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Разследването по делото продължава под ръководството на прокуратурата, включително действията по издирване на съучастника на обвиняемия.