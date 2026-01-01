Възрастни хора от кюстендилското село Лозно станаха жертва на грабеж, съобщиха от полицията.

Кражбата е станала на 14 януари в Кюстендил. Отнета е чанта с 50 000 лв., превалутирани в евро. Установено е, че с лед превалутирането на парите възрастните хора си тръгнали от банка в града пеша.

Те са минали през търговска верига, а после продължили към селото. В края на града - по ул. „20 април“, неизвестен мъж се приближил и насилствено е изстръгнал от ръцете на жената пазарската чанта с парите.

По време на специализираните действия за изясняване на факти и обстоятелства, довели до извършването на престъплението, служителите са устанивили, че възрастните хора са проследявани по маршрута им от банката до магазина и после по пътя им към селото.

Това е 46-годишен мъж с множество противозаконни деяния, установено е, че в проследяването на възрастните хора и извършването на престъпното деяние се е присъединил и брат му.

Двамата братя са се придвижвали с две коли. При последвалото преследване - единият не се е подчинил на подадените сигнали за спиране, в близост до дома си в селото е изосткавил автомобила и се е укрил.

В издирвателните действия са включени и служители на "Гранична полиция". 46-годишният муъж е открит в крайпътна канавка - по пътя в посока село Търновлаг. Иззети са множество доказателствени средства, парите не са открити.

Той е привлечен в качеството на обвиняем и е задържан за 72 часа, като предстои да му бъде поискан постоянен арест. Продължават действията по издирването на неговия съучастник. Възрастните хора не са пострадали физически.

Призовават се гражданите, особено възрастните хора, д не държат големи суми пари в домовете си, не ги носете у себе си.

Ако парите ви се съхраняват в банка, имате гаранция, че няма да станете жертва на измама или кражба.