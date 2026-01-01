Има страници в българската история, които се разгръщат трудно. Те са тежки, напоени с барутен дим и вик на отчаяние, застинал във времето. Когато говорим за Руско-турската освободителна война от 1877 г., съзнанието ни автоматично ни пренася към епичните боеве на Шипка или към обсадата на Плевен.

Но в сянката на голямата история, далеч от блясъка на генералските еполети, остават разказите за десетки български селища, превърнати в пепелища. Най-страшният, най-раздиращият сред тях е този за новозагорското село Гюнели махле – днешната Любенова махала, за която разказвa Vesti.bg.

На 14 юли 1877 г. там се разиграва трагедия, която по мащаб, жестокост и безумие не отстъпва на Баташкото клане, но по стечение на историческите обстоятелства остава дълго време полузабравена.

Когато надеждата се превърна в капан

Лятото на 1877 г. започва с необикновен устрем. Руските войски вече са преминали Дунав, а Предният отряд на генерал Йосиф Гурко напредва бързо на юг, носейки дълго чаканата вест за свободата. В Тракия обаче цари паника. Османската империя прегрупира силите си и към Тракийската низина се насочва армията на Сулейман паша, придружена от хиляди озлобени башибозуци и черкези. Вместо бленуваното избавление, над българските села надвисва смъртна опасност.

Гюнели махле по това време е заможно, будно и чисто българско село. Тъй като се намира встрани от главните пътища, местните жители вярват, че войната ще ги подмине. Тази илюзия привлича хиляди бежанци от околните предбалкански селища, които търсят спасение от настъпващите османски орди.

Селото се превръща в огромен хуманитарен лагер, пренаселен с жени, деца и старци, потърсили закрила под сянката на местната църква „Свети великомъченик Георги“. Те не подозират, че скупчването им на едно място ще се превърне в зловещ капан.

Денят, в който небето над Тракия почерня

Черният ден настъпва на 14 юли. Според свидетелствата на оцелелите, селото е обградено от редовна османска войска под командването на Реуф паша, подкрепена от вълна от башибозук. Поводът, както често се случва в такива моменти, е скалъпен – слухове за скрито оръжие и подкрепа за руските предни отряди. Истината е далеч по-прозаична: огромната маса от беззащитни хора е лесна плячка за грабеж и насилие.

Нападението започва без предупреждение. Първите часове на щурма са белязани от хаос и безуспешни опити за съпротива от страна на шепа местни мъже с остарели пушки. Много скоро обаче защитата е сломена и озверелите нападатели нахлуват в улиците на Гюнели махле.

Къщите са запалени една по една, а бягащите хора са посечени без милост. Ужасът се пренася в двора на храма „Свети великомъченик Георги“ – солидна каменна сграда, която се превръща в последното убежище за уплашените майки и техните деца.

Тишината в двора на „Свети Георги“

Това, което се случва в църковния двор, надхвърля границите на човешкото въображение. Башибозуците разбиват портите и започват масово клане. Каменният под на храма, където хората до последно се молят за чудо, подгизва от кръв. Жертвите са посичани на място, без оглед на възраст и пол.

Историческите източници и докладите на чуждестранните кореспонденти от онова време по-късно ще потвърдят потресаващи цифри: в рамките на броени часове в Любенова махала са избити между 1013 и 2400 души. Самият двор на църквата се превръща в общ гроб за стотици невинни души.

След като приключват с убийствата, мародерите ограбват всичко ценно и оставят след себе си тлеещи руини и смразяваща тишина. Малцината оцелели, успели да се скрият в кладенци или под телата на своите близки, по-късно описват гледката като истински ад на земята. Любенова махала престава да съществува като живо селище за дълги месеци напред.

Кръвта, която проправи пътя към свободата

Защо тогава тази трагедия не отеква в българската памет със същата сила като Батак? Отговорът се крие в хронологията на самата война. Докато клането в Батак през 1876 г. се случва в мирно време и предизвиква световна дипломатическа буря, която подготвя Освободителната война, ужасът в Любенова махала се разиграва в разгара на военните действия.

Големите битки, политическите маневри и последвалият Санстефански мирен договор просто поглъщат и засенчват тази локална катастрофа. Днес църквата „Свети Георги“ в Любенова махала все още стои, а по каменните ѝ зидове внимателният посетител може да открие следите от куршумите и болката на онова лято.

10 години от празника на Франция, който премина под знака на терора

За Франция 14 юли 2016 г. е черна дата. Националният празник, Денят на Бастилията, е символ на свободата, равенството и братството – трите стълба на френската република.

Но точно в момента, в който небето над Лазурния бряг се озарява от празничните фойерверки, а хиляди семейства се разхождат по прочутата „Промнад дез Англе“ (Английската алея) в Ница, триумфът на живота е прекъснат от чист, деструктивен терор.

Това е третият голям удар срещу Франция в рамките на едва 18 месеца – рана, която и до днес не е зараснала напълно.

Празникът, който замръзна под колелата на камион

Вечерта на 14 юли в Ница изглежда като сбъдната лятна мечта. Хиляди местни жители и туристи от цял свят са се събрали на крайбрежния булевард, за да наблюдават традиционния спектакъл в небето. Около 22:30 ч., веднага след последните залпове на фойерверките, сред тълпата започва да си проправя път 19-тонен хладилен камион.

В първите секунди никой не разбира какво се случва – хората мислят, че шофьорът е загубил контрол или че става дума за нещастен случай. Истината обаче се оказва зловеща. Зад волана седи 31-годишният Мохамед Лауайеж-Булел, френско-тунизийски гражданин, превърнал тежката машина в оръжие за масово унищожение.

В продължение на два кошмарни километра той кара на зигзаг през пешеходната зона с една-единствена цел: да премаже колкото се може повече хора. Празничните възгласи мигновено се превръщат в писъци, а емблематичната променада е осеяна с тела.

Два километра ужас и героичен отпор

Разказът за тези два километра е мозайка от немислим ужас и прояви на върховен човешки кураж. Нападателят увеличава скоростта, преминавайки през детски колички, цели семейства и нищо подозиращи минувачи. Полицията открива огън по предното стъкло на камиона, но тежката машина продължава да се движи напред.

В този момент на върховен хаос няколко цивилни граждани извършват жестове на невероятно мъжество. Моторист прави отчаян опит да спре камиона, скачайки в движение, за да се хване за вратата на кабината. Друг мъж успява да нахлуе в кабината и да се сбие с терориста, което забавя движението на превозното средство и дава ценни секунди на полицията да неутрализира нападателя.

Когато оръжията най-накрая утихват, камионът спира пред двореца „Пале дьо ла Медитеране“. Равносметката е потресаваща: 86 отнети живота (сред които много деца) и над 450 ранени.

В капана на новата реалност

Атентатът в Ница остави дълбок отпечатък не само заради огромния брой жертви, но и защото демонстрира страшната еволюция на съвременния тероризъм. След кървавата баня в редакцията на „Шарли Ебдо“ и координираните атаки в Париж около театъра „Батаклан“ през 2015 г., Франция вярваше, че е засилила мерките за сигурност.

Ница обаче показа, че за сеенето на смърт вече не са нужни сложни експлозиви или тежки бойни арсенали – понякога е достатъчен просто един камион, взет под наем.

Този акт на насилие, отговорност за който по-късно пое групировката „Ислямска държава“, промени начина, по който Европа организира масовите си събития. Бетонните блокове, бариерите и засиленото военно присъствие по улиците станаха част от градския пейзаж на Стария континент.

Светлината, която терорът не успя да угаси

Години след трагедията, Английската алея в Ница отново е пълна с хора, които се разхождат под палмите и се наслаждават на лазурното море. Но паметта за 14 юли 2016 г. е жива. На мястото на трагедията днес има паметници, които напомнят за невинните жертви от десетки различни националности – доказателство, че терорът не подбира по паспорт или религия.

Ница плати жестока цена за своята отвореност към света, но градът отказа да бъде дефиниран от страха. Всеки юли, когато Франция празнува своя национален празник, Париж и Лазурният бряг си спомнят за загиналите не с гняв, а с гордо изправена глава.