Ресорната парламентарна комисия ще проведе изслушване на единствения кандидат за член на възстановената Комисия за противодействие на корупцията (КПК), Пламен Тодоров.

Кандидатурата на Тодоров, който в момента заема поста директор на Агенцията за държавна финансова инспекция, беше издигната от парламентарната група на "Прогресивна България" и е единствената номинация, постъпила в рамките на седемдневния срок.

Останалите парламентарни сили са отказали да предложат свои кандидати с основен аргумент, че изборът е предрешен от управляващото мнозинство.

Днешното изслушване е формална стъпка преди кандидатурата на Тодоров да бъде подложена на гласуване в пленарна зала.

Правомощия и очаквания към КПК

Възстановената Комисия за противодействие на корупцията е един от най-важните държавни органи за борба с корупцията по високите етажи на властта.

Изслушването в пленарната зала се провежда в контекста на засилените обществени очаквания към ефективността на специализираната комисия.

КПК функционира като специализиран и независим държавен орган, чиято основна юрисдикция е превенцията, разкриването и ограничаването на корупционни прояви сред лицата, заемащи висши публични длъжности. След законодателното разделяне на предишната мегаструктура, настоящите правомощия на КПК са разпределени в няколко ключови направления.

Комисията администрира и анализира декларациите за имущество и интереси на лицата на висши държавни постове. Тя извършва ежегодни проверки за съответствие на реалното имуществено състояние с декларираните доходи, като при установяване на разминавания или конфликт на интереси налага административни санкции.

КПК разполага с правомощия за провеждане на оперативни действия с цел разкриване на корупционни престъпления (подкупи, длъжностни присвоявания и търговия с влияние). Органът е задължен да разглежда и проверява сигнали от граждани, като гарантира анонимността на подателите.

Институцията координира дейността си с чуждестранни партньорски служби и международни организации в сферата на противодействието на трансграничната корупция.

След структурните реформи дейностите по гражданска конфискация (отнемане на незаконно придобито имущество) остават извън обхвата на КПК, което позволява на комисията да се фокусира приоритетно върху превантивната и оперативната дейност по високите етажи на властта.