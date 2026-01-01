Част от Севастопол в окупирания от Русия полуостров Крим остана без електричество тази нощ след мащабна атака на украинските сили срещу енергийната инфраструктура на града, съобщи руския губернатор Михаил Развожаев, цитиран от ТАСС.

„В резултат на мащабна атака на врага срещу нашата енергийна инфраструктура част от града остана без електроснабдяване. На обектите е въведен специален режим, експерти оценяват мащаба на щетите. Всички извъредни служби са в пълна готовност“, написа Развожаев в платформата Макс.

През нощта руските власти заради опасност от дронове неколкократно затваряха и отваряха редица летища, сред които Волгоград и Сочи.

В същото време руските окупазионни власти, цитирани от ДПА, съобщиха, че най-малко 13 цивилни са били убили при украински атаки с дронове в окупираните от Русия територии в Източна и Южна Украйна. Още 22 души са били ранени.

Сред жертвите са поне двама шофьори на товарни автомобили, както и пътниците в няколко коли, се казва в информацията, която не може да бъде независимо потвърдена, отбелязва БТА.

Също така от съображения за безопасност е ограничена работата на летището във Волгоград, съобщи ТАСС. В понеделник вечер беше затворено и летището в руския черноморски град Сочи, но по-късно то възобнови работата си.