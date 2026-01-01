От 14 до 17 юли временно ще бъде ограничавано движението по участък от път II-63 Перник – Брезник в района на Перник заради изграждането на ново кръгово кръстовище, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Строителните дейности ще се извършват в три поредни нощи – от 21:00 до 06:00 часа, като през това време движението по път II-63, съвпадащ с ул. „Св. св. Кирил и Методий“ в Перник, ще бъде изцяло спряно в района на кръстовището.

Ограничението обхваща и прилежащите участъци от ул. „Юрий Гагарин“ и улицата към квартал „Твърди ливади“. По време на ремонта трафикът ще бъде пренасочван по обходен маршрут през общинската пътна мрежа.

От АПИ уточняват, че временната организация на движение се налага заради изпълнението на асфалтови работи по изграждането на новото кръгово кръстовище в квартал „Иван Пашов“.

От пътната агенция призовават шофьорите да спазват стриктно временната пътна сигнализация, ограниченията на скоростта и необходимата дистанция, както и да не предприемат рискови изпреварвания и маневри.

Актуална информация за пътната обстановка може да бъде получена на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура“, както и на денонощния телефон 0700 130 20.