Издирването на 11-годишната Наталия Асенова продължава без прекъсване. От Областната дирекция на МВР във Варна съобщиха, че проверките по всички постъпващи сигнали продължават, като до 10 юли чрез телефон 112 са получени общо 69 сигнала.

Полицията е извършила проверка на сигнал за забелязан мъж на територията на село Величково, като е установено, че не става въпрос за издирвания Асен Симеонов, с когото момичето е видяно за последно на 30 юни, в района на село Константиново.

От полицията допълват, че издирвателните действия по установяване местонахождението на двамата продължават активно и без прекъсване. Постъпващата информация се анализира, а действията на ангажираните екипи се планират и провеждат съобразно обстановката.

Записи показали, че 11-годишната Наталия се движи на метри след пастрока си

В операцията участват служители на различни структури на МВР, специализирани полицейски екипи и експерти. Действията се осъществяват в координация с други държавни институции и служби, както и със структури на местната власт, с използването на специализирана техника и технически средства.

При наличие на потвърдена информация за развитие по случая обществеността ще бъде своевременно информирана, допълват от дирекцията на полицията в града.

БТА припомня, че на 3 юни бе активирана системата BG-Alert на територията на три области – Варна, Бургас и Шумен, заради издирването на изчезналото 11-годишното момиче. По-късно през деня от директорът на полицията във Варна старши комисар Цветан Пировски съобщи, че след активирането на системата BG-Alert и Amber Alert в полицията са постъпили общо 12 сигнала.

Мъжът, с когото е издирваната 11-годишна Наталия, се е грижил за нея 7 години

Миналия понеделник в издирването се включиха още сили, като се разшири издирването на 11-годишното момиче и в съседни области.

На 8 юли вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че няма данни 11-годишната Наталия и мъжът с нея да са напуснали страната.