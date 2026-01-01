С кончината на сенатора републиканец Линдзи Греъм Украйна загуби близък съюзник от обкръжението на президента Доналд Тръмп, отбелязва Асошиейтед прес.

Греъм беше в Украйна два дни по-рано. Там той даде на украинците повод за оптимизъм, като заяви пред репортерите, че мащабните нови и строги икономически санкции срещу Русия, за които той се бореше от години заедно със сенатора демократ Ричард Блументал, най-накрая са на път да бъдат приети. Той обеща, че като се върне във Вашингтон, ще се срещне с лидери от двете партии, за да прокара предложението.

Два дни по-късно, в неделя, светът научи за внезапната му смърт.

Украинските официални лица и законодатели бяха съкрушени от новината. В продължение на години Греъм беше един от най-близките съюзници на Киев във Вашингтон и доверен посредник в отношенията с Тръмп, който имаше напрегнати отношения с президента Володимир Зеленски.

Сега официалните лица се опасяват, че без Греъм способността на Украйна да оказва влияние върху Белия дом може да отслабне по широк кръг от въпроси, а не само по отношение на съдбата на законопроекта за санкциите срещу Русия.

"Огромна и напълно неочаквана загуба", заяви Александър Мережко, депутат от партията на Зеленски. "Той беше наистина незаменим. Дори не знам кой би могъл да бъде толкова важен за нас сега в обкръжението на Тръмп.Той беше най-тясната връзка между Украйна, нашия президент и Тръмп", добави той. "Нашата позиция в обкръжението на Тръмп може да отслабне", допълва той.

Висши украински длъжностни лица, включително от Зеленски, изказаха съболезнования по повод кончината на Греъм. Зеленски го дефинира като един от най-решителните защитници на Украйна във Вашингтон и като човек, който поддържаше постоянен контакт с Киев.

Той заяви, че е "дълбоко натъжен" от внезапната смърт на сенатора, като отбеляза, че Греъм е посетил Украйна 10 пъти от началото на мащабната руска инвазия и е бил до украинците "когато това беше най-необходимо".

"Бяхме в постоянен диалог и това ще ни липсва много", написа Зеленски в Teлеграм, като припомни, че двамата са се срещали два пъти миналата седмица – на срещата на върха на НАТО и отново по време на посещението на Греъм в Киев.

Председателят на парламента Руслан Стефанчук описа Греъм като "непоколебим приятел на Украйна", чиято подкрепа била "принципна и решителна". Той заяви, че винаги ще помни техните "значими, искрени и сърдечни лични срещи", като добави, че вярва, че усилията на Греъм за налагане на по-строги санкции срещу Русия ще бъдат продължени въпреки смъртта му.

Със завръщането на Тръмп в Белия дом след администрацията на Байдън украинските власти предприеха бързи действия за поддържане на отношения с републиканци, близки до него, на фона на нарастващата несигурност относно бъдещата подкрепа от страна на САЩ. Греъм се превърна в централна фигура в тези усилия, заявиха тогава депутати.

Греъм беше политическо явление, което вече е рядкост в Републиканската партия, където Тръмп има абсолютен контрол, отбелязва АП.

Сенаторът твърдо се придържаше към по-традиционните консервативни ценности във външната политика, които включваха решителна опозиция срещу Русия, особено агресивна позиция спрямо Иран и натиск върху Белия дом да подкрепи още по-решително израелския премиер Бенямин Нетаняху.

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Греъм също така беше яростен защитник на традиционните съюзници на САЩ в Европа в момент, когато Тръмп заплашваше да изтегли американските войски от континента и все по-пламенно очерняше НАТО.

Сенаторът се придържаше към тези възгледи, въпреки че те често го поставяха в противоречие с много от яростните поддръжници на изолационизма и подхода "Америка на първо място" в рамките на президентското движение "Да направим Америка отново велика".

Въпреки че Тръмп често се подиграва на републиканците в Конгреса, които смята за недостатъчно лоялни, той беше близък с Греъм и го слушаше, особено по въпроси на външната политика.

Подкрепата на Греъм за Украйна обаче се сблъска с оплакванията на Тръмп, че САЩ харчат твърде много пари, за да помогнат на тази страна, припомня АП.