Деца са освободили са от скорост автомобила, който притисна момченце на година и половина в село Орлинци, община Средец. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР – Бургас.

Инцидентът стана на 11 юли. Група деца влезли през незаключената странична врата на автомобила и освободили скоростния механизъм, вследствие на което превозното средство потеглило само на заден ход и е блъснало детето, което се е намирало зад него.

При инцидента момченцето е получило тежка черепно-мозъчна травма и травма на гръдния кош. То е настанено за лечение в Университетската многопрофилна болница за активно лечение – Бургас с опасност за живота.

По случая е започнато разследване.