Специализирана операция по пътна безопасност и контрол на тежкотоварните автомобили е осъществена през почивните дни от екипи на ОДМВР-Сливен по автомагистрала „Тракия“, главните и второстепенни пътища в областта. Това съобщиха от полицията.

Проверени са 217 товарни автомобили. Установен е един водач без свидетелство за управление на МПС /същото е унищожено, без да е подновено/, установени са влекач и ремарке без задължителна застраховка „Гражданска отговорност“, констатирани са 12 случая на технически неизправности /един от случаите е свързан с износена гума на ремаркето, друг товарен автомобил е бил със затъмнено с фолио панорамно стъкло/. За констатираните нарушения са съставени актове и фишове. Връчени са 5 електронни фишове за скорост.

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