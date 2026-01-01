Броят на корабите, преминали през Ормузкия проток вчера, е спаднал до най-ниските стойности от няколко седмици, показват данни от морския трафик, докато новите удари между САЩ и Иран и атаките срещу кораби в Близкия изток засилват опасенията за сигурността.

Шест кораба са преминали през протока вчера, според данни за проследяване на плавателни съдове от Kpler — най-ниският брой за последните пет седмици. Сред танкерите, които са напуснали протока, е свръхголемият петролен превозвач "Хюманити", натоварен с 2 милиона барела ирански петрол, както и танкерът "Капетан Андреас", превозващ около 500 000 барела петролни продукти от Кувейт. Три празни танкера са влезли в Залива, за да натоварят петрол. Повечето танкери са изключили транспондерите си при преминаването през протока.

През уикенда не са влезли танкери за втечнен природен газ, видими в данните за проследяване.

Един танкер, контролиран от Abu Dhabi National Oil Co, е напуснал протока между 10 и 12 юли, показват данните на Kpler. Корабът се насочва към индийското пристанище Дахедж.

Американските сили нанесоха вчера нова серия удари срещу Иран, поразявайки десетки цели на различни места с прецизни боеприпаси, съобщи Централното командване. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви същия ден, че Ормузкият проток е отворен за търговски трафик, въпреки че по-рано Иран обяви, че го е затворил, след като кораб е преминал по неразрешен маршрут и е бил ударен.

Корпусът на гвардейците на ислямската революция съобщи днес, че неговият флот е спрял два кораба в Ормузкия проток през изминалата нощ. Имената им не се съобщават.