Огромен пожар обхвана кръчма в Банкок в малките часове на нощта, убивайки най-малко 27 души, преди пожарникарите да овладеят пламъците, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на местните власти.

Спасители съобщиха, че сигналът за пожар е постъпил около полунощ. Кадри, споделени онлайн от първите реагиращи, показват огромен пожар, бушуващ от входната врата на кръчмата в северната част на тайландската столица, докато хората се опитват да избягат, с гъст черен дим, издигащ се към небето.

Премиерът на Тайланд Анутин Чарнвиракул заяви пред репортери на мястото на инцидента, че 27 души са загинали и няколко десетки са откарани в болница. Според него причината за пожара все още се изяснява.

На пожарникарите им е отнело около половин час, за да овладеят пламъците, съобщиха властите. Снимки на последствията показват овъглени маси и столове, както и повреден интериор на кръчмата.