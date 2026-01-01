Огромен пожар обхвана кръчма в Банкок в малките часове на нощта, убивайки най-малко 27 души, преди пожарникарите да овладеят пламъците, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на местните власти.
A massive fire broke out at a restaurant in Thailand— Surajit (@surajit_ghosh2) July 13, 2026
I've never seen flames spread like this before pic.twitter.com/4nBsUxtsBs
Спасители съобщиха, че сигналът за пожар е постъпил около полунощ. Кадри, споделени онлайн от първите реагиращи, показват огромен пожар, бушуващ от входната врата на кръчмата в северната част на тайландската столица, докато хората се опитват да избягат, с гъст черен дим, издигащ се към небето.
Insane visuals of Bangkok resturant massive fire which has killed at least 30 people as of now. Exact cause of fire unclear as of now. Many injured in hospitals nearby. pic.twitter.com/t4IVFpaN3N— Osint World (@OsiOsint1) July 12, 2026
Премиерът на Тайланд Анутин Чарнвиракул заяви пред репортери на мястото на инцидента, че 27 души са загинали и няколко десетки са откарани в болница. Според него причината за пожара все още се изяснява.
На пожарникарите им е отнело около половин час, за да овладеят пламъците, съобщиха властите. Снимки на последствията показват овъглени маси и столове, както и повреден интериор на кръчмата.