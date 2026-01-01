Дългоочакваното завръщане на Конър Макгрегър в UFC приключи след само 69 секунди игра. Той загуби от Макс Холоуей с технически нокаут.

Битката в "T-Mobile Arena" бе прекратена по време на първия рунд след контузия на ирландеца.

В опит да нанесе удар с крак в първите секунди, Макгрегър получи тежка контузия в дясното коляно. В първите си акции самият Холоуей изглеждаше предпазлив в атаките си, а последвалият сигнал на Конър към съдията сложи официален край на срещата, която феновете очакваха с огромен интерес.

Официалното време на прекратяването на мача е 1 минута и 9 секунди от началото на първия рунд, а разочарованието за феновете беше огромно. Дори победителят Макс Холоуей изглеждаше по-скоро озадачен и разочарован, отколкото щастлив от начина, по който спечели. Той изяви готовност за реванш.

Конър Макгрегър наруши мълчанието си след 69-секундното си завръщане в UFC. След петгодишно отсъствие – ирландецът реши да започне битката си срещу Макс Холоуей с ритник със завъртане, което доведе до изпукване на коляното му, а няколко секунди по-късно реферът прекрати срещата.

„Главата ми ще гръмне“, написа Макгрегър. „Унищожен съм. Нямах никаква контузия/контузии преди мача. Нанасях ритници, стъпвах и скачах през целия подготвителен лагер, както и зад кулисите преди битката. Това се появи от нищото. Потънал съм в мрак. Мога да го опиша само като ад.“

Макгрегър не предостави актуална информация за самата травма, въпреки че лекарите на UFC прогнозират, че вероятно е претърпял скъсване на предна кръстна връзка на коляното. Ще трябва да се подложи на допълнителни изследвания, за да се установи пълният обхват на нараняванията, получени по време на двубоя.

Изявлението на Макгрегър обаче слага край на множеството конспиративни теории, които започнаха да се разпространяват веднага след края на битката, че той е бил контузен още преди да влезе в октагона.

Точно тази травма не е нова за ирландската легенда. Миналият подобен случай датира от време на първия мач срещу Холоуей през 2013 г. Тогава той скъса връзката на лявото си коляно и беше опериран от известния лекар д-р Нийл Елатраш. Макгрегър се възстанови по-бързо от повечето бойци и се завърна в октагона само 11 месеца след операцията.

Други резултати от UFC 329:

Пади Пимблет победи Беноа Сен Дени със технически събмишън в първи рунд;

Марио Баутиста победи Кори Сандхаген с единодушно съдийско решение;

Брандън Ройвал победи Лонийр Кавана със събмишън в трети рунд;

Кинг Грийн победи Терънс Маккийни с технически нокаут в първи рунд.