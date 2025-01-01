Бившият състезател по бойни изкуства и една от най-известните ирландски личности – Конър Макгрегър, обяви ново бизнес партньорство с Доналд Тръмп-младши, докато продължава да планира завръщането си в спортния промоутърски бизнес след счупване на крака. Травмата го извади от действие преди повече от четири години.

„Отлична новина. Добре дошъл в отбора ми, приятелю и вече бизнес партньор Доналд Тръмп-младши, към нашия високо квалифициран екип в MMA.Inc“, написа Макгрегър в социалната мрежа X.

„С бизнес сила като Дон Джуниър в нашия екип, сме готови да усилваме посланията си и да ускорим комерсиализацията като никога досега! Тръмп и Макгрегър – наистина емблематичен отбор. Ирландия и Америка ще имат още по-силни дълбоко вкоренени отношения по мое време, Ирландия“, добави Макгрегър.

Той не даде допълнителни подробности за конкретната роля на Тръмп-младши в неговата компания за смесени бойни изкуства, но това не е първият му сблъсък с първото семейство на САЩ. Президентът Доналд Тръмп обяви, че Белият дом ще бъде домакин на UFC битка в клетка на Южния тревен площад следващата година. Тръмп първоначално загатна за събитието през юли, като заяви, че иска над 20 000 фенове да присъстват като част от честванията на страната за 250-ата годишнина от независимостта ѝ.

Почти веднага след това Макгрегър прояви интерес да участва в събитието, вероятно виждайки го като идеална високопрофилна сцена за своето завръщане.

Според съобщения той е подновил тренировките си и отново е регистриран в програмата за тестване на допинг на UFC.

Но някои не са убедени в перспективата ирландеца да се завърне на ринга или че високопрофилните му партньори ще имат значително влияние.

„Пикът му беше около 2015–2016 г., когато държеше два колана в различни категории, и тогава имаше истинска ‘Макгрегър мания’, особено в САЩ“, каза Кен Ърли, спортен журналист от подкаста Second Captains.

„Той осъзна потенциала на славата и колко голям може да стане, когато по онова време не беше ясно колко пари могат да се изкарват от MMA битки. Успя да спечели 100 милиона долара след двубой с Флойд Мейуедър“, обясни Ърли.

„След това загуби контрол с побоища, битки, агресия и после гражданския процес за сексуално насилие“, добави той.

През юли Макгрегър загуби обжалване пред жури по гражданско дело, свързано с твърдение за изнасилване на Никита Ханд в хотелска стая в Дъблин през 2018 г.

Той беше осъден да заплати 237 946 евро обезщетение плюс съдебни разноски, но неговите адвокати твърдяха, че отговорите му пред полицията не е трябвало да се представят пред журито. Тримата съдии от Апелативния съд в Дъблин отхвърлиха делото.