Със свое решение правителството избра Тодор Табаков от Българската търговско-промишлена палата за член на Управителния съвет на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (т. нар. „Сребърен фонд“) за 2026 г.

Тодор Табаков е заместник-председател на БТПП и заменя досегашния член Любомир Пейновски, съгласно ротационен принцип за излъчване на член на Управителния съвет от национално представителните организации на работодателите. Табаков отговаря на законовите изисквания за образователен ценз, професионален опит и съвместимост, за което е приложил съответните документи.

Ръководството на „Сребърния фонд“ се осъществява от Управителен съвет с осем членове, като негов председател е министърът на финансите, а заместник-председател - министърът на труда и социалната политика.

С друго свое решение правителството прие и дългосрочната инвестиционна политика на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система и средносрочната стратегия за инвестиране на средствата му за периода 2026-2028 г.

Двата документа са одобрени от Управителния съвет на Фонда и предвиждат запазване на прилагания досега консервативен подход за управление на активите, при спазване на принципите за надеждност, ликвидност и прозрачност. По този начин се гарантира минимизиране на негативните ефекти и проявите на волатилност на международните капиталови пазари. Това съответства на текущата пазарна среда и води до избягване на риска от намаляване средствата на Фонда, което е неприемливо от гледна точка на основната му функция.

Най-добрата алтернатива за инвестиране на средствата на Сребърния фонд е тяхното депозиране в отделна сметка в Българската народна банка или други инструменти по сметки в нея, както е и досега.

Приетите от правителството стратегически документи ще бъдат актуализирани ежегодно, в съответствие с икономическото развитие, пазарните показатели и промените в параметрите на държавната пенсионна система, направени вследствие на законови промени.