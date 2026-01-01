Повдигнаха обвинение на 72-годишен мъж за блудство с дете в Благоевградско, съобщиха от прокуратурата в Петрич.

В хода на разследването са събрани доказателства, че в периода от октомври до 23 декември 2025 г. са били извършени блудствени действия спрямо малолетно дете.

Престъпното деяние е осъществено чрез употреба на сила и използване на положение на зависимост.

Производството е стартирало с разпит на свидетели, извършени са оглед, претърсване и изземване.

10-годишното момиче е разпитано в специално обособено помещение „Синя стая“.

Мъжът е задържан за 72 часа, като предстои да му бъде поискан постоянен арест.