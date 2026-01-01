Броят на жертвите при антиправителствените протести в Иран нарасна до най-малко 62 души, съобщи Новинарската агенция на активистите за човешки права, базирана в САЩ, предаде Асошиейтед прес.

Агенцията отбелязва, че данните ѝ са били точни и при предишната вълна на насилие по време на демонстрациите в Иран. Според организацията по време на протестите са арестувани най-малко 2300 души.

Протестите в Иран ескалират: Възможна ли е промяна на властта

По данни на базираната в Норвегия неправителствена организация „Ирански права на човека“ сред убитите има девет деца.

Иран даде сигнал днес, че силите за сигурност ще предприемат репресивни мерки срещу протестиращите, като се противопостави пряко на заканата на президента на САЩ Доналд Тръмп в подкрепа на мирните демонстранти, след като броят на жертвите достигна най-малко 50 души.

Върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей отхвърли казаното от Тръмп като човек, чиито ръце са "изцапани с кръвта на иранците", докато поддръжниците му викаха "Смърт на Америка!" в кадри, излъчени по иранската държавна телевизия.

Аятолах Хаменей: Тръмп ще бъде свален, ръцете му са изцапани с кръв

По-късно държавните медии в Иран многократно нарекоха демонстрантите "терористи", подготвяйки почвата за жестоки мерки, подобни на последвалите другите национални протести в последните години.

Вчера американският президент Доналд Тръмп се закани, че ще предприеме строги мерки срещу Иран, ако властите в страната „започнат да убиват хора“, които протестират. „Уведомих ги, че ако започнат да убиват хора, което са склонни да правят по време на бунтовете си – а те имат много бунтове – ако го направят, ще ги ударим много силно“, заяви Тръмп по време на интервю с консервативния радиоводещ Хю Хюит, цитиран от АФП.