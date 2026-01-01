Говорител на Европейската комисия призова днес за възстановяване на прекъснатата връзка с интернет в Иран. Призоваваме възстановяване на връзката с интернет за всички, каза говорителят след съобщенията, че сигналът е прекъснат на фона на новите протести в множество ирански градове, предава кор. на БТА Николай Желязков.

Прекъсна интернетът в цял Иран, Вашингтон и Берлин с предупреждение към Техеран

Следим внимателно събитията в страната, изразяваме загриженост от нарастващия брой убити и ранени, посочи говорителят. Хората в Иран изразяват оправдано очакване за по-добър живот, добави той. Насилието срещу мирните протестиращи е неприемливо, заяви говорителят.

Той поясни, че смяна на режима не е част от европейската политика към Иран.