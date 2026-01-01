След извършването на допълнителни софтуерни и технически актуализации, машините за продажба на билети в автобусите на градския транспорт във Варна вече връщат ресто, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Предстои на устройствата да бъдат поставени информационни стикери, че апаратите работят само с евромонети, без да приемат банкноти.

Припомняме, че от 1 януари тази година машините в градските автобуси започнаха да работят изцяло с евро, но първоначално приемаха само точни суми, без да връщат ресто. От

Общината уточняват, че липсата на възможност за разплащане в левове се дължи на това, че устройствата всъщност са като вендинг автомати и нямат техническа възможност да поддържат разплащане в две валути.