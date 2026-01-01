Шуменската полиция издирва 38-годишната Анна Сергиивна Соловьова по молба на нейни близки, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.



Жената е в неизвестност от 31 декември 2025 г. Тя е родена в Украйна и има постоянен адрес в Шумен.



Анна Соловьова е висока около 170 сантиметра, със сини очи, овално лице и дълга руса коса под раменете.



По данни на близките ѝ телефонът ѝ е изключен от последния ден на миналата година. Те са направили опити да я открият както в жилището, в което живее, така и на работното ѝ място.

Умоляват се всички, които имат информация за местонахождението ѝ да се обадят на телефони с номера 112 или 054/ 800-588.