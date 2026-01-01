Над 30 населени места в 15 окръга в Румъния са били засегнати през последните 24 часа от снеговалежи и виелици, съобщиха от Департамента за извънредни ситуации в информация, изпратена и до редакцията на БТА. Пожарникарите работят на терен за овладяване на извънредните ситуации – наводнени домове, паднали дървета и повредени автомобили, предава кореспондент ътна БТА в Букурещ Мартина Ганчева.

„Една от най-важните интервенции се проведе в окръг Хунедоара, където спасители използваха влекач, за да вдигнат пациент на диализа и спешно да го транспортират до болница за лечение. В окръг Ботошани десет души, сред които три деца, бяха подпомогнати от пожарникари, след като колите им бяха заседнали в снега“, се посочва в прессъобщението.

Букурещ също осъмна като ледена пързалка днес. Зимният пейзаж зарадва децата, но създаде много проблеми с придвижването в началото на работния ден.

„След изключително студена нощ в по-голямата част от страната, бъдете внимателни с леда! Една грешна стъпка може да доведе до счупване. Оставете обувките си у дома за хубавото време, на леда е важно сцеплението, а не стилът! Използвайте зимни обувки, неплъзгащи се стелки и ходете внимателно, за да избегнете падания. Почистването на сняг, лед и ледени висулки пред дома или бизнеса ви е не само граждански дълг, но и законово задължение“, призоваха от Департамента за извънредни ситуации на официалния си профил във Фейсбук.

В почти цялата страна в сила е жълт код за опасно време. През уикенда на места температурите ще паднат от минус 6 до минус 18 градуса градуса, съобщават от Националната метеорологична администрация на Румъния. Най-мразовито ще е в Банат, Кришана, Марамуреш, Трансилвания, Молдова. Очакват се и нови валежи от сняг – първо в западната половина на страната, а после и на юг.

Заради студената вълна и неблагоприятните метеорологични условия и днес учениците от множество учебни заведения в Румъния учат онлайн.

Тежката зимна обстановка предизвика и нови сривове в електропреносната мрежа. Хиляди домакинства в окръзите Караш-Северин и Долж останаха на студено.