Министерският съвет възложи на министъра на електронното управление провеждането на обществена поръчка за осигуряване на продукти на „Майкрософт“, за нуждите на държавната администрация на Република България.

Решението е необходимо с оглед гарантиране софтуерната осигуровка на държавната администрация, предоставяща безплатни актуализации към нови версии, разширена техническа поддръжка, обучения и планиране на внедряването, както и достъп до критични актуализации за сигурност.

Сбогом, Skype: Платформата спира съществуването си от днес

Предвид наличните технологични и организационни алтернативи, целесъобразно е администрацията да премине към утвърдения от „Майкрософт“ модел за „модерно работно място“. Моделът осигурява съвременна, мобилна и сигурна технологична платформа, която позволява както централизирано управление на информационните ресурси, така и ефективна комуникация и сътрудничество между различни звена на администрацията.

Чрез прилагането му се постига по-висока сигурност, оперативна ефективност и съответствие със съвременните стандарти за управление на ИТ среда в публичния сектор, като същевременно се създават условия за устойчиво развитие и модернизация на вътрешните процеси.

Правителствата вече са третата по големина мишена на кибератаки

Централизираното осигуряване на абонаменти ще позволи ефективно използване на публичните ресурси, намаляване на финансовата тежест за отделните администрации, както и гарантиране на висока степен на контрол, прозрачност и отчетност.