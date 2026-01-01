Експлозия разруши жилищна сграда в Мадрид, при което загина възрастна жена, а още девет души бяха ранени, съобщиха местните власти.

Пожарникари пропълзяваха през отломките, за да извадят оцелели от последния етаж на четириетажна сграда в квартал Карабанчел, показаха кадри в социалните мрежи.

Осем души са получили леки наранявания, а 27-годишен мъж е бил транспортиран в болница.

Общинският съветник по сигурността и извънредните ситуации в Мадрид Инмакулада Санс заяви на място пред журналисти, че загиналата е възрастна жена и че няма данни за други жертви.