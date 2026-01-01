Какво е общото между италиански издател на книги, германски граничен полицай на летището във Франкфурт и английски филантроп? Отговорите търсят журналистът Ева Костова и операторът Георги Георгиев тази събота в „Темата на NOVA”.

Оказва се, че без да сме разбрали – страната ни се превърнала в пенсионерски рай за чужденци от цяла Европа, а голяма част от тях идват тук с еднопосочен билет. В някои български градове и села дори живеят цели колонии от възрастни хора от Германия, Италия, Великобритания или от скандинавския регион. И често канят свои близки, които също трайно се установяват в България.

Екипът на NOVA ще заведе зрителите на пътешествие из най-неочаквани кътчета на страната, за да ги срещне с някои от най-колоритните чужденци, избрали да живеят като български пенсионери. Какво ги привлича към нашия начин на живот и как се адаптират към българските традиции?

Очаквайте „Еднопосочен билет за България“ в „Темата на NOVA“ на 10 януари, събота, веднага след Новините на NOVA в 19:00 часа.