За 44-ия си рожден ден принцесата на Уелс, Кейт Мидълтън, сподели емоционално видео за благодарността си към живота, силата на природата и връзката си с нея, пише People.

Видеото е озаглавено „Зима“ и излезе точно на рождения ден на херцогинята. Кейт се разхожда сред природата, а гласът ѝ зад кадър разкрива благодарността й и вътрешното й спокойствие след възстановяването след тежката диагноза.

„Дори в най‑студения и тъмен сезон зимата носи спокойствие, търпение и тихи размисли… “, казва тя в своето послание.

Видеото е част от нейната поредица „Mother Nature“, която изследва връзката между природата и процеса на изцеление, пише People.

„Mother Nature“ започна през 2025 г. по време на Mental Health Awareness Week и последователно представяше сезоните - пролет, лято, есен и зима.

Кейт Мидълтън е известна с инициативите си в областта на психичното здраве, най-вече чрез своята фондация The Royal Foundation, като тя често споделя лични послания за важността на общността и връзката с природата, вдъхновявайки хора и организации в борбата за по-добро психично благополучие, особено сред деца и семейства.