Италианският поп певец и двукратен победител в музикалния фестивал в Сан Ремо Пепино ди Капри е починал малко преди да навърши 87 години на остров Капри, съобщава неговата импресарска агенция, цитирана от ДПА.

Джузепе Файела – истинското име на изпълнителя – е роден на острова в Тиренско море, който е вдъхновил сценичното му име. Известен също като „Шампанско“ по името на едноименния си хит от 1973 г., ди Капри в продължение на десетилетия е една от най-известните фигури в италианската популярна музика.

Пеейки също на английски, немски и френски, той се радва на международен успех с песни като Non lo faccio più и St. Tropez Twist, които влизат в Топ 10 в Германия в началото на 60-те години.

Ди Капри е роден на 27 юли 1939 г., няколко седмици преди началото на Втората световна война. Още на четиригодишна възраст той свири на пиано за американски войници, разположени на родния му остров по време на войната.

Първите си успехи постига в края на 50-те години с акомпанираща група, наречена „Рокерите“. Пробивът му обаче идва с възхода на рокендрола в Европа, което води до победите му на фестивала в Сан Ремо през 1973 и 1976 г.

За известно време ди Капри е считан за „италианския Бъди Холи“, като допълва репертоара си с италиански версии на англоезични хитове като Let’s Twist Again и How Deep Is Your Love. Той също така участва и в редица филми, припомня ДПА.