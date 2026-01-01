Столичната община облагородява 145 междублокови пространства на територията на града през 2026 година. За първите шест месеца на годината 28 нови обекта вече са възложени за изпълнение по официалната общинска програма за облагородяване на т.нар. „кални точки“, което като резултат надхвърля броя на реализираните проекти за цялата изминала година. Успоредно с това Столичният общински съвет одобри финансиране за още 117 проекта за облагородяване, внесени директно от районните кметове.

Столична община

Успехът на инициативата, която стартира през 2020 г. като ключова мярка за подобряване на качеството на атмосферния въздух чрез намаляване на вторичното разпрашаване, е видим в целия град. През 2026 г. работата се развива в две паралелни и допълващи се линии, като целта е максимален обхват и по-добра градска среда.

Първата линия е официалната програма на Столичната община, по която вече се работи в 16 столични района с бюджет от 1 452 519,24 евро с ДДС. За тези 28 обекта Столичната община прилага стриктни екологични критерии и гарантира за тяхното качество. Те се изпълняват чрез полагане на дишащи настилки (бетонови елементи на тревна фуга), затревяване и засаждане на дървесна и храстова растителност, което предотвратява запечатването на почвата и активно подобрява микроклимата в кварталите.

Столична община

Столичната община следи пряко изпълнението на проектите по официалната програма, за да гарантира, че те носят максимална екологична добавена стойност.

За да се надгради постигнатото, Столичната община създава и експертна работна група. Сред нейните основни функции са:

· Подобряване на критериите за устойчивост при облагородяването.

· Контрол върху качеството на изпълнение на вече стартиралите обекти.

· Осигуряване на допълнителни ползи за гражданите като нови паркоместа и качествено озеленяване

Втората линия на работа отразява високата активност на районните кметове, които припознават ползите от инициативата и търсят допълнителни възможности за своите жители. През 2026 г. Столичният общински съвет одобри финансиране за още 117 локации, предложени директно от 12 районни администрации (Сердика, Слатина, Красно село, Младост, Подуяне, Надежда, Банкя, Възраждане, Триадица, Люлин, Овча купел и Красна поляна), на обща стойност близо 11 млн. евро.

Столична община

Тези проекти позволяват по-мащабни инфраструктурни подобрения според специфичните нужди на всеки район и се изпълняват под координацията на районните администрации. “Винаги съм вярвал, че политиката не бива да е състезание по лозунги, а работа за дългосрочен ефект. Поставихме си за цел да спрем да работим „на парче“ и да наложим единен, висок стандарт за всяко обновяване в нашия град. Радвам се, че районните кметове активно работят, за да се справим с проблема с разпрашаването заедно. Всеки квартал в София заслужава стандарт, който поставя здравето и качеството на живот на първо място”, коментира кметът на столицата Васил Терзиев.

Столична община

Към момента част от тези 117 обекта вече са в процес на работа. Най-напреднало е изпълнението в район „Красно село“, където от 11 одобрени обекта 10 са вече почти готови, а последният се очаква да започне до месец след приключване на процедури по премахване на незаконни съоръжения.

Инициативата за премахване на компрометираните пространства и превръщането им в подредени зони с качествено озеленяване и нови паркоместа е дългосрочен ангажимент на общината. Столичната община ще продължи да приема и разглежда нови предложения по програмата до изчерпване на предвидения финансов ресурс, като остава ангажирана с поддържането на същата висока интензивност на работа през цялата 2026 г. в полза на по-добрата градска среда за всички софиянци.