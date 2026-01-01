Гръцките медии съобщават за инцидента със сина на председателя на БОК Весела Лечева.

При висока скорост на джета, водачът не е успял да се задържи на него и пада във водата. Ударил е фатално главата си в него.

Дълбочината на водата на мястото на инцидента е само 12 метра, казаха водолази, които са се опитали да му окажат помощ, предаде БНР.

Друг турист, който е бил до мястото на инцидента е реагирал веднага и също се е опитал да извади пострадалия българин от водата. Бързо пристига и екип на Бърза помощ.

Синът на Весела Лечева загина при нелеп инцидент

Българинът е починал от силния удар още при падане във водата, според лекарската експертиза.

Води се разследване от морска охрана за причините за инцидента и смъртта на 36-годишния българин.

Гръцките медии се позовават на информация от България, че починалия във водите на Халкидики е син на председателя на Българския олимпийски комитет Весела Лечева.

По повод на случилото се гръцките власти отново се обръщат към туристите да са внимателни при упражняване на различни спортове в морето и да избягват влизане във водата при силен вятър и високи вълни.