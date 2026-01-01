Бившият собственик и президент на Челси Кен Бейтс почина на 94-годишна възраст. Бейтс купи Челси за един паунд през 1982 година и стана третият най-дълго управляващ ръководител в историята на Челси, заемайки поста в продължение на 22 години.

Той изведе "сините" към първата половина на Висшата английска лига, преди да продаде клуба на Роман Абрамович през 2003 година и след това да поеме Лийдс през 2005 година.

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Челси публикува изявление на уебсайта си, в което се казва: "С голяма тъга споделяме новината за загубата на Кен Бейтс, бивш собственик и председател на клуба. Изразяваме искрени съболезнования на съпругата на Кен, Сузана, и на останалата част от семейството му и на приятелите му. Решимостта на Кен да се бори за Челси, когато времената бяха трудни, но и да води отбора към спечелване на трофеи, никога няма да бъде забравена."