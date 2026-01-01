Националната гвардейска част отбелязва 147 години от създаването си с тържествена смяна на почетния гвардейски караул пред сградата на президентската институция от 12:00 часа, съобщиха от Министерството на отбраната.

Забранява се престоят и паркирането на автомобили по бул. ,,Цар Освободител”, между Национален археологически институт с музей - БАН и сградата на Българска народна банка от 11:00 ч. до 12:30 ч., с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятието, съобщиха от Столична община, във връзка със събитието. От 11:30 ч. до 12.30 ч. по ул. ,,Леге” и пл. ,,Атанас Буров” се забранява движението на автомобили, с изключение на тези, които обслужват мероприятието.

На 12 юли се отбелязва годишнината от осъществяването на първия официален ескорт на български княз през 1879. Тогава Първа софийска конна сотня посреща на българска земя избрания за български княз Александър I и го ескортира, като изпълнява служба на почетна стража. С указ от 30 август 1879 г. сотнята е определена за Собствен конвой на княза.

Правоприемник на личната гвардия на княз Александър I е Националната гвардейска част, създадена с постановление на Министерския съвет от 2001 г., като представително военно формирование на Българската армия. Националната гвардейска част е утвърдена като представително военно формирование в състава на въоръжените сили и структура на пряко подчинение на министъра на отбраната.