Военноморските сили на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заявиха, че Ормузкият проток е затворен до второ нареждане, след като произведоха предупредителни изстрели по посока на кораб, който се опитал да премине по неразрешен маршрут, предаде иранската държавна телевизия ИРИБ, цитирана от Ройтерс.

"Бяха произведени предупредителни изстрели по посока на плавателен съд, който изключи транспондера си и по този начин изложи на риск безопасността на корабоплаването. Плавателният съд беше спрян", се казва в изявлението на КГИР.

"Ако врагът използва този инцидент като претекст и предприеме някаква грешна стъпка, той ще срещне съкрушителен отговор", добавиха от КГИР.